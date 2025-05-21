В Казани приставы принудительно доставили Исуса Христа в суд

. Фото: Михаил Захаров

Судебные приставы Татарстана принудительно доставили 45-летнего местного жителя с именем Исус Христос на судебное заседание по уголовному делу. Мужчина обвиняется в организации фиктивной регистрации 45 иностранных граждан в своей небольшой квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Татарстану.

Сегодня приставы, действуя на основании постановления о принудительном приводе, прибыли по адресу проживания обвиняемого. После нескольких неудачных попыток вызвать его, они решили позвонить ему на мобильный телефон. Услышав звонок из квартиры, приставы поняли, что он дома.

Не желая сдаваться, сотрудники притворились, что покинули место, и стали ждать у двери. Вскоре Исус вышел за покупками и был задержан.

На него составили протокол за воспрепятствование законной деятельности должностного лица. Затем его принудительно доставили в Московский районный суд Казани, где судья назначил штраф в размере 60 тыс. рублей.



Анастасия Фартыгина