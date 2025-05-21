В Казани приставы принудительно доставили Исуса Христа в суд
Судебные приставы Татарстана принудительно доставили 45-летнего местного жителя с именем Исус Христос на судебное заседание по уголовному делу. Мужчина обвиняется в организации фиктивной регистрации 45 иностранных граждан в своей небольшой квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Татарстану.
Сегодня приставы, действуя на основании постановления о принудительном приводе, прибыли по адресу проживания обвиняемого. После нескольких неудачных попыток вызвать его, они решили позвонить ему на мобильный телефон. Услышав звонок из квартиры, приставы поняли, что он дома.
- Не желая сдаваться, сотрудники притворились, что покинули место, и стали ждать у двери. Вскоре Исус вышел за покупками и был задержан.
На него составили протокол за воспрепятствование законной деятельности должностного лица. Затем его принудительно доставили в Московский районный суд Казани, где судья назначил штраф в размере 60 тыс. рублей.
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