Глава Минмолодежи Татарстана рассказал, каким может быть парк «Урам 2.0»

Рассматривается вариант, что новый парк будет посвящен творчеству и искусству

Фото: Максим Платонов

В Татарстане рассматривают возможность создания пространства для молодежи, подобного экстрим-парку «Урам». Об этом рассказал глава Минмолодежи республики Ринат Садыков.

Рассматривается вариант, что новый парк будет посвящен творчеству и искусству для объединения музыкантов, диджеев, певцов и мастеров художественного слова. Сейчас проводятся встречи с молодежью, скоро хотят начать общественные обсуждения концепции будущего пространства.

— Мы недавно с коллегами встречались и обсуждали, каким может быть «Урам 2.0». Для нас сегодня важно, да и для подростков, молодежи тоже — это некий профориентационный центр. Молодые папа или мама с дочерью или сыном могут прийти туда и, например, вместе сколотить скворечник, приготовить какое-то блюдо — пирог, губадию, эчпочмак и так далее, — заявил министр.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Экстрим-парк «Урам» открылся 30 августа 2020 года. Открытая часть площадью порядка 20 тысяч квадратных метров разделена на несколько зон.

Денис Петров