В Лениногорске направят 263 млн на обновление трамплинов

На эту сумму планируется отремонтировать два из трех исторически важных скоростных спусков

В 2026 году в Лениногорске стартует масштабная реконструкция знаменитых трамплинов — знаковых объектов города и его спортивных символов, сообщает глава города Марат Гирфанов.

Исторический комплекс включает три сооружения: трамплин К‑29, построенный в 1973 году, самый крупный К‑75 (1975 год) и средний К‑48 (1978 год).

— Спасибо руководству республики и раису Татарстана Рустаму Минниханову за поддержку в 263 млн, благодаря которой мы начнем ремонт двух из трех трамплинов (К-29 и К-48), — написал в своем сообщении Гирфанов.

Известно, что работы запланированы на два года. При этом экспертиза показала, что самый большой трамплин К‑75 восстановлению не подлежит, сейчас прорабатываются варианты его дальнейшей судьбы. Ожидается, что после реконструкции сооружения продолжат готовить новые поколения спортсменов.

Напомним, что за две недели в Татарстане введено восемь объектов коммунальной инфраструктуры. Правительство выделило дополнительные средства для этой сферы, в том числе для реконструкции водовода в Лениногорске.

Наталья Жирнова