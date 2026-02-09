Банк Казани открыл юбилейный, двадцатый офис

Офисы Банка Казани работают в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и городах Татарстана

Фото: предоставлено ООО КБЭР «Банк Казани»

Сегодня состоялось открытие нового офиса Банка Казани в столице России. Это уже 9-й офис Банка в Москве и 20-й в региональной сети.

Отделение расположено по адресу: г. Москва, ул. Таганская, д.1/2, строение 2. Режим работы офиса в будни — с 10 до 20 часов, в субботу и воскресенье — с 11 до 19 часов.

Новый офис соответствует высоким стандартам качества обслуживания клиентов.

Клиенты Банка смогут воспользоваться полным спектром банковских услуг:

обмен валюты: доллары США (USD), евро (EUR), китайские юани (CNY),

открытие вкладов,

оформление потребительских кредитов.

Бизнесу доступны услуги расчетно-кассового обслуживания, оформления кредитов, банковских гарантий, депозитов. Банк осуществляет переводы денежных средств в рублях и в иностранной валюте.

Открытие нового офиса подтверждает стабильное положение Банка Казани на рынке финансовых слуг и стремление расширять свою банковскую сеть ради удобства и доверия своих клиентов.

Адреса офисов в Москве:

ул. Академика Королева, д.3 (м. ВДНХ);

ул. Куусинена, д.4а, к.1 (м. Полежаевская);

ул. Автозаводская, 4 (м. Автозаводская);

Пречистенская набережная, д.5 (м. Парк Культуры);

ул.1905 года, д.4 (м. Улица 1905 года);

ул. Стромынка, д.5 (м. Сокольники);

ул. Новослободская, д.50/1, стр. 2. (м. Менделеевская);

Мичуринский проспект, д.34, (м. Раменки);

ул. Таганская, д.1/2, стр. 2 (м. Таганская и Марксистская).

Реклама. ООО КБЭР «Банк Казани».

