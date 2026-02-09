Банк Казани открыл юбилейный, двадцатый офис
Офисы Банка Казани работают в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и городах Татарстана
Сегодня состоялось открытие нового офиса Банка Казани в столице России. Это уже 9-й офис Банка в Москве и 20-й в региональной сети.
Отделение расположено по адресу: г. Москва, ул. Таганская, д.1/2, строение 2. Режим работы офиса в будни — с 10 до 20 часов, в субботу и воскресенье — с 11 до 19 часов.
Новый офис соответствует высоким стандартам качества обслуживания клиентов.
Клиенты Банка смогут воспользоваться полным спектром банковских услуг:
- обмен валюты: доллары США (USD), евро (EUR), китайские юани (CNY),
- открытие вкладов,
- оформление потребительских кредитов.
Бизнесу доступны услуги расчетно-кассового обслуживания, оформления кредитов, банковских гарантий, депозитов. Банк осуществляет переводы денежных средств в рублях и в иностранной валюте.
Открытие нового офиса подтверждает стабильное положение Банка Казани на рынке финансовых слуг и стремление расширять свою банковскую сеть ради удобства и доверия своих клиентов.
Адреса офисов в Москве:
- ул. Академика Королева, д.3 (м. ВДНХ);
- ул. Куусинена, д.4а, к.1 (м. Полежаевская);
- ул. Автозаводская, 4 (м. Автозаводская);
- Пречистенская набережная, д.5 (м. Парк Культуры);
- ул.1905 года, д.4 (м. Улица 1905 года);
- ул. Стромынка, д.5 (м. Сокольники);
- ул. Новослободская, д.50/1, стр. 2. (м. Менделеевская);
- Мичуринский проспект, д.34, (м. Раменки);
- ул. Таганская, д.1/2, стр. 2 (м. Таганская и Марксистская).
Реклама. ООО КБЭР «Банк Казани».
Справка
Не является публичной офертой. Подробную информацию об условиях предложения можно получить на официальном сайте банка по адресу: www.bankofkazan.ru или уточнить по телефону 8 (800)77-518-77. Лицензия Банка России № 708 от 23.01.2025
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».