Россияне смогут поддержать президента Венесуэлы после «похищения» США

Посольство Венесуэлы назвало адреса для писем Николасу Мадуро

Фото: Реальное время

Посольство Венесуэлы в России передало материалы с адресами, по которым можно направить письма президенту страны Николасу Мадуро и его супруге Силии Флорес, сообщает ТАСС.

В документе говорится, что письма в знак солидарности можно отправлять обычной корреспонденцией напрямую. В качестве адресата указана тюрьма MDC Brooklyn, а также приведены номера заключенных: Николас Мадуро — 00734-506, Силия Флорес — 00735-506.

Кроме того, посольство предложило альтернативный способ передачи корреспонденции — через дипломатическую миссию Венесуэлы в Москве. Почтовый адрес дипмиссии: 129090, Москва, 2-й Троицкий переулок, дом 4.

Президент США Дональд Трамп 3 января сообщил о проведении военной операции в Каракасе, в результате которой американские военные захватили Николаса Мадуро и его жену. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им предъявлены обвинения в причастности к наркоторговле. Мадуро и Флорес вину не признали.

После произошедшего обязанности главы государства в Венесуэле исполняет Делси Родригес, ранее занимавшая пост исполнительного вице-президента. Дональд Трамп заявлял, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя США.

Ариана Ранцева