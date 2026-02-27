Названы регионы с лучшими знаниями ПДД

Лучше всех знают ПДД жители Москвы, Санкт-Петербурга и Вологодской области, а антирейтинг возглавили нижегородцы и татарстанцы

Фото: Максим Платонов

Лучше всех знают ПДД жители Москвы, Санкт-Петербурга и Вологодской области, а антирейтинг возглавили граждане Нижегородской области и Татарстана — выяснили аналитики «Ренессанс страхования» по результатам теста на знание ПДД, который прошли более 2 тысяч водителей.

Участникам теста в мобильном приложении предлагалось 10 дней подряд отвечать на вопросы о смоделированных дорожных ситуациях, примерно как на экзамене по теории вождения в ГИБДД, который проходят при сдаче на права. Только 3% всех участников теста получили идеальный результат и корректно ответили на все вопросы. Среди лидеров, не допустивших ни одной ошибки, есть и 69-летняя жительница Москвы, и 29-летний водитель из Екатеринбурга.

Лучше всего справились с тестом на знание ПДД участники в возрасте 35—55 лет, а ошибались чаще остальных 25-, 30-летние водители.

Интересно, что идеальное знание правил дорожного движения не всегда защищает от аварий. Четыре участника из тех, кто ни разу не ошибся в тесте, как минимум один раз попадали в ДТП за последние 2 года, при этом один из них получил три выплаты по полису каско только за 2025 год.

Сложнее всего было с ответами на вопросы о нюансах буксировки на гибкой сцепке, работе ABS или оказании первой помощи. Меньше всего проблем вызвали вопросы о движении через регулируемый перекресток и сигналах указателями поворота.

