Сийярто: Венгрия не хочет зависеть от одного нефтепровода на фоне проблем NIS из-за санкций

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что ситуация вокруг российско-сербской «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) показывает риски, связанные с зависимостью от одного нефтепровода. Об этом он написал в Facebook*.

— Мы должны избегать ситуации, когда и мы бы зависели от одного нефтепровода, к тому же идущего из Хорватии, — отметил Сийярто.

Ранее министр заявлял о намерениях Хорватии лишить Венгрию возможности покупать нефть из России. Это заявление прозвучало на фоне вступления в силу санкций США против «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS), что привело к приостановке сотрудничества NIS с оператором Адриатического нефтепровода JANAF в Хорватии.

В связи с этим венгерская энергокомпания MOL увеличивает объем поставок нефти в Сербию.

— Конечно, мы поддерживаем наших сербских друзей, мы находимся в постоянном контакте, и поскольку MOL, как крупнейшая энергетическая компания в регионе, играет важную роль в поставках нефти и топлива в Сербию, они могут рассчитывать на увеличение поставок MOL, — заявил Сийярто в видеообращении.

При этом министр признал, что увеличение поставок MOL «не может полностью заменить поставки из Хорватии», и подтвердил важность диверсификации источников поставок энергоресурсов.

