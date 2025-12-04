В Общественной палате предложили заменить бумажные паспорта на электронные карточки

По словам эксперта, перечень информации для электронного паспорта необходимо закрепить законодательно

Фото: Динар Фатыхов

Замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб выступил с инициативой о замене бумажных паспортов на электронные носители информации, передает ТАСС. По его мнению, современный документ, удостоверяющий личность, должен представлять собой электронную карточку с QR‑кодом, которая может храниться в смартфоне или другом электронном устройстве.

Гриб назвал бумажный паспорт анахронизмом и предложил включить в электронный документ максимально полный набор данных о гражданине. Помимо традиционных сведений — имени, фамилии, ИНН — в карточке должны содержаться медицинские данные (в том числе группа крови), информация о составе семьи, положенных льготах, а также данные из военного билета. По словам эксперта, перечень информации для электронного паспорта необходимо закрепить законодательно. Он подчеркнул, что такой формат полностью соответствует эпохе цифровизации: вся информация о человеке будет храниться в электронном виде, что исключит необходимость дублирования данных на бумажных носителях.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В качестве примера Гриб привел ситуацию с удостоверением многодетной семьи и военным билетом: вместо ношения этих документов при себе достаточно будет предоставить доступ к данным через QR‑код.

Напомним, что Германия перестанет признавать 5-летние российские загранпаспорта с 2026 года.

Наталья Жирнова