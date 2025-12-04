Трамп заявил, что США не тратят «ни копейки» на Украину

А переговоры Путина и Уиткоффа прошли «очень хорошо»

Президент США Дональд Трамп подверг критике политику предыдущего руководства страны в области поддержки Украины, утверждая, что администрация бывшего президента Джо Байдена раздавала американское имущество и вооружение бесконтрольно и безвозмездно. Об этом сообщают РИА «Новости».

Во время выступления в Белом доме Трамп заявил, что теперь ситуация изменилась.

— Знаете, мы не тратим ни копейки. Мы продаем все НАТО. Нас не обкрадывают как при Байдене. Байден отдавал всем все, что у нас было, отдавал ракеты, все, что они хотели, бесплатно, безвозмездно, он просто понятия не имел, что делает, — сказал Трамп в Белом доме.

Помимо этого, президент США заявил, что встреча его спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера с президентом России Владимиром Путиным прошла «очень хорошо». Напомним, что в Кремле на этой встрече не нашли компромисс по мирному плану США для Украины. Стороны договорились не раскрывать детали беседы.

Наталья Жирнова