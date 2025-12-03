Казань принимает благотворительный фестиваль «Добрая волна» уже 6-й год

Он создан по инициативе Ильсура Метшина и Игоря Крутого для поддержки талантливых детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

В концертном зале Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма 3 декабря проходит главный концерт Всероссийского культурно-благотворительного фестиваля детского творчества «Добрая волна». На сцене вместе со звездами российской эстрады выступят девять финалистов конкурса, сообщает мэрия Казани.

Накануне мероприятия в Казанской ратуше прошла пресс-конференция с участием мэра Казани Ильсура Метшина, композитора Игоря Крутого, а также известных исполнителей Алсу, Владимира Преснякова, Натальи Подольской и Akmal’.

В этом году фестиваль проводится в Казани уже в шестой раз. Региональные отборочные туры прошли в 11 городах России, включая Казань, Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар, Севастополь, Хабаровск, Санкт-Петербург, Москву, а также впервые — в Грозном, Донецке и Луганске. На участие в конкурсе было подано более 2 тыс. заявок. Финал фестиваля состоялся 1 декабря в КЦ «Московский».

Фестиваль «Добрая волна» создан по инициативе мэра Казани Ильсура Метшина и композитора Игоря Крутого для поддержки талантливых детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также ребят с ограниченными возможностями здоровья. За все время в проекте приняли участие 12 тысяч детей со всей страны.

Наталья Жирнова