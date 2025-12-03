Мэр Казани и Игорь Крутой поздравили финалистку «Голоса. Дети» Арину Кияшко

В финале проект она исполнила композицию Томазо Джованни «Адажио», набрав 35,6% голосов зрителей, и заняла второе место

В Казанской ратуше состоялась встреча мэра Казани Ильсура Метшина, композитора Игоря Крутого и участницы телешоу «Голос. Дети» Арины Кияшко. 14-летняя певица из Нижнекамска, выступавшая в команде оперной певицы Аиды Гарифуллиной, заняла второе место в популярном вокальном проекте.



В финале проекта Арина Кияшко исполнила композицию Томазо Джованни «Адажио», набрав 35,6% голосов зрителей. Первое место досталось Марии Никулиной из команды Димы Билана, опередившей нижнекамскую исполнительницу всего на 8,8%. Примечательно, что в финал Арина попала благодаря зрительскому голосованию: в дополнительном этапе она набрала 40,9% голосов, обойдя соперницу по команде Милану Ананко.

Наталья Жирнова