Reuters: Airbus может проверить до 628 самолетов A320 из-за дефектов фюзеляжа

Эта проблема уже негативно сказалась на графике поставок и привела к значительному падению акций компании

Инженеры европейского авиастроительного концерна Airbus выявили дефекты в металлических панелях фюзеляжа на самолетах семейства A320. По данным Reuters, эта проблема уже негативно сказалась на графике поставок и привела к значительному падению акций компании.

Под проверку подпадают 628 самолетов, включая 168 уже эксплуатирующихся, 245 находящихся на сборочных линиях и 215 на ранних стадиях производства. Проблема заключается в неправильной толщине панелей, произведенных субподрядчиком Sofitec Aero. Дефекты были обнаружены не только в передней, но и в задней части фюзеляжа, хотя у летающих самолетов таких отклонений пока не найдено. Airbus подтвердил наличие проблемы как у самолетов в производстве, так и в эксплуатации и в ближайшие дни направит авиакомпаниям инструкции по проведению проверок.

Генеральный директор Airbus Гийом Фори заявил, что выявленный дефект уже негативно повлиял на ноябрьские поставки, и в настоящее время продолжается оценка последствий для декабрьских планов. Отмечается, что проверка одного самолета займет несколько часов, однако ремонт может затянуться на срок от 3 до 5 недель. Новость о дефектах вызвала резкую реакцию на фондовом рынке: акции Airbus упали на 9,5%.

В Росавиации заверили, что отзыв самолетов не касается воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиакомпаниями. Это показал предварительный анализ выпущенной директивы. Немедленного ремонта требуют порядка 6 тыс. воздушных судов.

