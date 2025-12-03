Таганский суд Москвы оштрафовал Google на 3,8 млн рублей за неудаление контента
Корпорация неоднократно подвергалась штрафам за отказ от локализации персональных данных пользователей из РФ
Таганский районный суд Москвы признал американскую компанию Google виновной в неудалении информации, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, и назначил ей административное наказание в виде штрафа в размере 3,8 млн рублей. Об этом сообщили в среду в пресс-службе суда.
Компания признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях («Неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации или интернет-страницы»).
Корпорация неоднократно подвергалась штрафам за неудаление запрещенного контента из своих сервисов, а также за отказ от локализации персональных данных пользователей из РФ и другие нарушения российского законодательства.
С конца 2021 года Google уже дважды была оштрафована в России на оборотные суммы, общий размер которых превысил 29 млрд рублей. Часть этих денежных средств уже была взыскана с компании ФССП. Согласно данным банка исполнительных производств, на текущий момент задолженность Google LLC перед российской стороной превышает 20 млрд рублей.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».