Таганский суд Москвы оштрафовал Google на 3,8 млн рублей за неудаление контента

Корпорация неоднократно подвергалась штрафам за отказ от локализации персональных данных пользователей из РФ

Фото: Александра Шарафиева

Таганский районный суд Москвы признал американскую компанию Google виновной в неудалении информации, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, и назначил ей административное наказание в виде штрафа в размере 3,8 млн рублей. Об этом сообщили в среду в пресс-службе суда.

Компания признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях («Неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации или интернет-страницы»).

Корпорация неоднократно подвергалась штрафам за неудаление запрещенного контента из своих сервисов, а также за отказ от локализации персональных данных пользователей из РФ и другие нарушения российского законодательства.

С конца 2021 года Google уже дважды была оштрафована в России на оборотные суммы, общий размер которых превысил 29 млрд рублей. Часть этих денежных средств уже была взыскана с компании ФССП. Согласно данным банка исполнительных производств, на текущий момент задолженность Google LLC перед российской стороной превышает 20 млрд рублей.



Рената Валеева