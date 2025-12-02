Количество предпринимателей в гостиничном бизнесе Татарстана выросло на 9,5% в 2025 году

Количество субъектов малого и среднего бизнеса здесь выросло на 4,3% за тот же период

Фото: Мария Зверева

По состоянию на ноябрь текущего года число субъектов предпринимательства в гостиничной сфере Татарстана увеличилось почти на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив 800 компаний и ИП. Положительная динамика наблюдается и в более широком туристическом секторе республики: количество субъектов малого и среднего бизнеса здесь выросло на 4,3% за тот же период, сообщила пресс-служба Минэкономики.

За 9 месяцев 2025 года в Татарстане было совершено 3,6 млн туристических поездок, что на 481,2 тысячи, или 15,3%, больше, чем за аналогичный период 2024 года. Благодаря таким показателям республика по итогам 9 месяцев текущего года заняла первое место среди регионов ПФО по количеству туристов, опередив Нижегородскую область (2,7 млн поездок) и Башкортостан (1,6 млн).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Наибольший турпоток отмечается из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Башкортостана, Нижегородской, Свердловской, Самарской, Ульяновской областей, Марий Эл и Чувашии. Значительное число туристов прибывает и из зарубежных стран.

Среди популярных туристических направлений Татарстана традиционно выделяются Казань, Великий Болгар, остров-град Свияжск, Елабуга, Тетюши, Чистополь. Существенным туристским потенциалом также обладают Камское Устье, Алексеевское, Лаишево и Мамадыш.

В исполкоме Казани прошло заседание рабочей группы по вопросам градостроительной деятельности в историческом поселении. Главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина презентовала концепции будущих объектов. Среди них — план строительства мини-отеля на семь номеров на улице Большой Красной и гостинично-делового комплекса на 21 номер на улице Курашова.



Рената Валеева