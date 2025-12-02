В Татарстане 17 классов перевели на дистант из-за заболеваемости ОРВИ

Больше всего классов, отправленных на карантин, — в Казани

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане на дистанционное обучение перевели 17 классов. Об этом заявила глава Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина во время брифинга в Доме правительства.

С ее слов, больше всего классов, отправленных на подобную форму обучения, оказалось в Казани — 11 классов, следом идут Набережные Челны — два класса, еще четыре — в Алексеевском районе республики.

Как отмечает Патяшина, с начала учебного года (с 01.09 по 01.12) в школы не пустили 9 124 ученика из-за признаков болезни — их отсеяли на фильтре.

Ранее «Реальное время» рассказывало, что Управление РПН по Татарстану выявило образовательное учреждение, в котором вакцинировались только три процента учеников и преподавателей.

Дмитрий Зайцев