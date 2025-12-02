Госдума ратифицировала соглашение с Индией об упрощении военного взаимодействия

Оно упростит заходы в порты военных кораблей и использование воздушного пространства и аэродромной инфраструктуры военными воздушными судами

Госдума ратифицировала межправительственное соглашение с Индией, определяющее порядок направления воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов на территории друг друга, а также организацию их взаимного материально-технического обеспечения. Об этом пишет ТАСС.

Документ, подписанный в Москве 18 февраля 2025 года, разработан с целью определения процедур для осуществления заходов в порты военных кораблей и использования воздушного пространства и аэродромной инфраструктуры военными воздушными судами как РФ, так и Индии.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, соглашение регулирует взаимодействие при выполнении задач в ходе проведения совместных учений, тренировок, оказании гуманитарной помощи, ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф, а также в иных случаях по договоренности.

Ратификация данного соглашения призвана способствовать дальнейшему развитию и укреплению сотрудничества между Россией и Индией в военной области.

Ранее Минобороны Индии сообщало о переговорах с Россией по вопросам ускоренной поставки зенитно-ракетных комплексов С-400, истребителей Су-30 МКИ и приобретения критически важной военной техники. В ходе тех контактов особое внимание уделялось вопросам противовоздушной обороны, ракетам класса «воздух — воздух», современным технологиям и модернизации авиационных платформ.

Рената Валеева