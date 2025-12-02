Новости общества

Руслан Масалимов назначен руководителем исполкома Бугульминского района

13:05, 02.12.2025

С 2011 года он работает в органах местного самоуправления Бугульминского района

Фото: Динар Фатыхов

Решением депутатов Бугульминского районного совета руководителем исполкома Бугульминского района назначен Руслан Масалимов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава района Дамир Фаттахов.

— Руслан Мэлсович уже с 2011 года работает в органах местного самоуправления Бугульминского района. За это время он вырос с позиции специалиста до заместителя руководителя исполнительного комитета, курирующего инфраструктурное развитие района, — рассказал Фаттахов.

взято из телеграм-канала Дамира Фаттахова

Комментируя назначение, Дамир Фаттахов выразил уверенность в выборе депутатского корпуса.

— За несколько месяцев совместной работы я сам узнал Руслана Мэлсовича как человека, который по-настоящему горит своим делом, к любой, даже самой сложной задаче относится ответственно и неравнодушно, старается делать больше, чем от него ждут, — подчеркнул глава района.

Рената Валеева

