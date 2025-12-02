В Казани планируют подготовить тьюторов для детей с ОВЗ из числа выпускников инклюзивных центров

Механизм работы подобных центров будет рассмотрен на профильных заседаниях комитета ГД

Фото: взято с сайта kzn.ru

Депутат Госдумы Илья Вольфсон посетил казанский инклюзивный центр «Тылсым» и предложил создать программу подготовки педагогов и тьюторов среди выпускников таких центров.

Депутат заинтересовался проектом тренировочной квартиры в центре, где люди с ментальными особенностями осваивают навыки самостоятельной жизни, такие как приготовление пищи, уборка и планирование. В Казани этот опыт успешно реализуется с 2022 года при помощи городских властей.

взято с сайта kzn.ru

— Мы много говорим о трудоустройстве людей с ОВЗ. Никто не поймет особенного ребенка лучше, чем тот, кто сам прошел этот путь. Это решит сразу две задачи: даст людям с ОВЗ реальную профессию и укрепит чувство востребованности, а центры получат специалистов с уникальным личным опытом и эмпатией, — подчеркнул Вольфсон.

По его словам, механизм работы подобных центров будет рассмотрен на профильных заседаниях комитета ГД.

Эта концепция будет тщательно проработана в сотрудничестве с профильными федеральными ведомствами и членами Государственной думы.

