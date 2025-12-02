«Известия»: налоги с вкладов россиян утроились за 9 месяцев 2025 года

Фото: Михаил Захаров

За первые девять месяцев 2025 года россияне уплатили около 36 миллиардов рублей налогов с доходов по банковским вкладам. Эта сумма более чем в три раза превысила аналогичные показатели 2024 года, когда за тот же период было собрано около 13 миллиардов рублей. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные Министерства финансов РФ и Федеральной налоговой службы (ФНС).

По итогам всего 2024 года общий объем налоговых поступлений с вкладов достиг 111 млрд рублей. Однако текущий год демонстрирует значительно более высокие темпы роста.

В Министерстве финансов ожидают, что по итогам 2025 года общий объем поступлений от налога с доходов по вкладам достигнет 305 миллиардов рублей. Эта прогнозируемая сумма на 20% превышает первоначальные ожидания ведомства.

Более того, Минфин прогнозирует дальнейший существенный рост. Ожидается, что поступления в бюджет от налога на доход, полученный в 2025 году, вырастут почти вдвое в 2026 году, достигнув 568 миллиардов рублей. Этот прогноз на 2026 год также был значительно повышен — более чем в два раза — с ранее предполагаемых 262 миллиардов рублей.

Как объяснили в Минфине, столь значительный рост поступлений напрямую связан с изменением ключевой ставки Банка России и последующим увеличением объема депозитов населения, что привело к росту процентных доходов вкладчиков.

