Банк России продлит «санкционную тайну» для банков до конца 2026 года

Мера призвана защитить их от потенциальных ограничительных мер со стороны иностранных государств

Фото: Дарья Пинегина

Банк России принял решение продлить до 31 декабря 2026 года право кредитных организаций не раскрывать информацию, которая может быть чувствительна к внешним санкциям. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте регулятора.

Мера призвана защитить российские банки от потенциальных ограничительных мер со стороны иностранных государств. В перечень засекреченных сведений, в частности, входят данные о структуре и составе акционеров, их долях в уставном капитале, информация о дебиторах и кредиторах. Также банкам разрешено не публиковать данные о лицах, входящих в состав органов управления, и сведения о рисках и сделках, раскрытие которых может спровоцировать введение санкций.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Помимо этого, до конца 2026 года продлевается возможность не раскрывать информацию об иных должностных лицах, а также существенные условия реорганизации кредитных организаций и часть сведений о значимых фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность банков, реорганизуемых в формах слияния, присоединения и преобразования.

При этом для банков сохраняется обязанность раскрывать финансовую отчетность, но без включения в нее чувствительных к санкционному риску данных. Кредитные организации, не являющиеся эмитентами, также продолжат иметь право полностью не раскрывать свою МСФО-отчетность и аудиторское заключение по ней.

Рената Валеева