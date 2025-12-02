Депутаты предложили запретить утверждение градостроительных проектов без мнения жителей

Сейчас многие субъекты пользуются этой нормой и фактически отменяют очные обсуждения, заменив их формальными онлайн-опросами

Фото: Артем Дергунов

Депутаты Госдумы от КПРФ, возглавляемые первым зампредседателя ЦК КПРФ Юрием Афониным, инициировали законопроект, который предусматривает обязательное проведение публичных слушаний для всех градостроительных проектов. Инициатива также направлена на ограничение повсеместной замены очных обсуждений на онлайн-формат. Документ будет внесен в Госдуму во вторник, его копия имеется в распоряжении РИА «Новости».

— Положения законопроекта предлагают исключить норму, разрешающую субъектам РФ утверждать градостроительные проекты без проведения публичных слушаний или общественных обсуждений, а также [направлены] на ограничение повсеместной замены очных публичных слушаний на проведение общественных обсуждений исключительно посредством информационных систем, — цитирует агентство пояснительную записку.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как рассказал Юрий Афонин, с 2022 года регионам было предоставлено право утверждать градостроительные документы — такие как генеральные планы, правила землепользования и застройки, проекты планировки и межевания территорий — без обязательных публичных слушаний.

— Многие субъекты воспользовались этой нормой и фактически отменили очные обсуждения, заменив их формальными онлайн-опросами. В результате жители потеряли возможность задавать вопросы, выражать мнение и влиять на решения, которые напрямую затрагивают их интересы на уровне дома, двора, района, поселения или города. Из-за чего во многих регионах возникли конфликты, связанные с застройкой территорий, уплотнением жилых районов и реализацией строительных проектов без учета мнения местных жителей, — подчеркнул парламентарий, обосновывая необходимость возвращения к традиционной практике.

Ранее в Казани завершились общественные обсуждения проекта государственной экологической экспертизы комплекса термического обезвреживания и утилизации отходов серии «Нефрит-Р». В них приняли участие 16 человек. Жители высказались резко против соответствующей стройки.

Рената Валеева