В Гродно пресекли полет БПЛА из Литвы с разведывательной аппаратурой

Кроме того, с беспилотника была сброшена печатная продукция экстремистской направленности

30 ноября 2025 года беспилотный летательный аппарат самолетного типа нарушил госграницу Белоруссии, влетев в воздушное пространство страны с территории Литвы. Дрон упал в черте города Гродно, сообщает пресс-служба МИДа Белоруссии.

В сообщении сказано, что на одной из улиц Гродно был обнаружен БПЛА неизвестного происхождения. При осмотре сотрудники полиции установили, что аппарат оснащен фотовидеокамерой, позволяющей вести сбор разведывательных данных. Кроме того, с беспилотника была сброшена печатная продукция экстремистской направленности.

— Специалистами проанализирована информация бортовой аппаратуры, определен маршрут полета. Точкой запуска стала деревня Капчяместис в Лаздийском районе Алитусского уезда Литовской Республики. Летательный аппарат должен был покинуть территорию Беларуси через Польшу, — сказано в сообщении МИДа.

В связи с инцидентом временный поверенный в делах Литвы в Минске Эрикас Вилканецас был вызван в белорусский МИД, где ему заявили официальный протест. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту нарушения государственной границы.

Наталья Жирнова