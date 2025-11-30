Мэр Нижнекамска обратился к горожанам на фоне угрозы атаки БПЛА
Радмир Беляев попросил соблюдать меры безопасности
Мэр Нижнекамска Радмир Беляев обратился к горожанам на фоне угрозы атаки БПЛА.
— Дорогие нижнекамцы, соблюдайте меры безопасности! МЧС объявило угрозу атаки БПЛА на Нижнекамск, — написал в своем сообщении мэр.
Напомним, что в Нижнекамске, Елабуге и Альметьевске объявили угрозу атаки БПЛА.
