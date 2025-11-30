Новости общества

Мэр Нижнекамска обратился к горожанам на фоне угрозы атаки БПЛА

12:21, 30.11.2025

Радмир Беляев попросил соблюдать меры безопасности

Мэр Нижнекамска обратился к горожанам на фоне угрозы атаки БПЛА
Фото: предоставлено пресс-службой АИР

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев обратился к горожанам на фоне угрозы атаки БПЛА.

— Дорогие нижнекамцы, соблюдайте меры безопасности! МЧС объявило угрозу атаки БПЛА на Нижнекамск, — написал в своем сообщении мэр.

Напомним, что в Нижнекамске, Елабуге и Альметьевске объявили угрозу атаки БПЛА.

Наталья Жирнова

