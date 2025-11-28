Польша продлила ограничения на полеты у границ с Украиной и Белоруссией

Для гражданских БПЛА полеты разрешены в дневное время

Польское агентство аэронавигационного обслуживания (PAANSA) объявило о продлении ограничений на использование отдельных участков воздушного пространства страны вблизи границ с Украиной и Белоруссией до 9 марта 2026 года. Предыдущий срок действия этих мер истекал 9 декабря текущего года.

— Польское агентство аэронавигационного обслуживания продлило ограничения на свободное использование части польского воздушного пространства до 9 марта 2026 года, обновив зону ограничения вдоль границ с Украиной и Белоруссией, — говорится в заявлении ведомства.

PAANSA уточнило, что запрос на продление этих ограничений поступил от оперативного командования вооруженных сил страны, а причиной введения мер названо обеспечение национальной безопасности.

Введенные ограничения не распространяются на пассажирскую авиацию. Зона ограничений простирается от земли до высоты примерно трех километров и углубляется на территорию Польши от 26 до 50 километров в зависимости от местоположения.

В отношении авиации общего назначения, включая небольшие и прогулочные самолеты, действуют особые правила: полеты разрешены в дневное время при условии подачи плана полета и наличия на борту радиостанции и транспондера. Однако полеты в ночное время для этой категории воздушных судов запрещены. Военным самолетам и воздушным судам с государственными кодами полеты в этой зоне разрешены.

Для гражданских БПЛА полеты разрешены в дневное время, если они не нарушают опознавательные зоны противовоздушной обороны Белоруссии и Украины. Тем не менее использование беспилотников в ночное время остается под запретом.

Напомним, что решение о продлении ограничений принимается на фоне заявлений польских властей о якобы обнаруженных над территорией страны беспилотниках. Так, 10 сентября польский премьер Дональд Туск утверждал, что над Польшей были сбиты «представлявшие опасность» и названные им «российскими» дроны, однако никаких доказательств этому не привел. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позднее заявила, что речь идет о более чем десяти БПЛА.

Российская сторона, в свою очередь, отвергла эти обвинения. Временный поверенный в делах России Андрей Ордаш заявил РИА «Новости», что Польша не представила доказательств якобы российского происхождения дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что ему неизвестно о запросах на контакты от Польши, и подчеркнул, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях без аргументации. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты на территории Польши не планировались для поражения, и выразило готовность к консультациям с польскими коллегами.

Начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии, генерал-майор Павел Муравейко, сообщал, что Белоруссия ночью 10 сентября оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отметил, что ПВО Белоруссии постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы, и часть «заблудившихся» дронов была уничтожена.

Рената Валеева