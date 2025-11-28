Минниханов оценил масштабную реконструкцию Московского рынка в Казани

Он осмотрел новые павильоны и обновленные торговые пространства

Раис Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с результатами реконструкции Московского рынка в Казани. Обновленный объект, превратившийся из традиционного базара в современное многофункциональное пространство, открыл свои двери в тестовом режиме 20 мая и уже успел стать новой точкой притяжения для горожан.

В ходе реконструкции была проведена полная модернизация всех систем: заменены коммуникации, значительно укреплены и расширены антресоли, полностью обновлено витражное остекление и покрытие купола. В здании установлена передовая система вентиляции и кондиционирования, что обеспечивает комфортные условия для посетителей и продавцов. Кроме того, установлены современные торговые витрины, модернизированы складские помещения и оборудована новая ветеринарная лаборатория, гарантирующая качество реализуемой продукции.

Преобразования затронули не только внутренние помещения рынка. На прилегающей территории появился амфитеатр и общественная теплица, открылась уличная ярмарка, были обустроены первые обновленные торговые павильоны и собственная парковка. За минувшее лето Московский рынок принял сотни тысяч гостей и стал площадкой для проведения более ста событий для детей и взрослых, демонстрируя новый формат работы.

В ходе визита раис Татарстана общался с продавцами, оценивая качество предлагаемых товаров. Он изучил войлочные стельки, ассортимент дубовых и березовых веников для бани, привезенных из соседнего региона, а также ознакомился с прилавками, где представлены сливочное масло, сырная продукция, мед и разнообразные фрукты. Экскурсия продолжилась по мясным рядам, где продается в том числе халяльная продукция.



