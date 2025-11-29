Самокатчики хотят больше велодорожек для увеличения количества поездок

Издание «Мобилити» опубликовало исследование, согласно которому 91% пользователей самокатов стали бы чаще ими пользоваться, если бы в городах была развита велоинфраструктура. Опрос, проведенный в октябре 2025 года, включал более 4 тысяч респондентов, преимущественно молодых мужчин в возрасте от 18 до 24 лет, работающих в IT, на производстве и сфере услуг.

Большинство участников (63%) используют самокаты регулярно и воспринимают их как полноценный транспорт. 83,2% арендуют самокаты для поездок по делам, а почти половина (43,4%) использует их как «транспорт последней мили» — для коротких перемещений до метро, остановки или дома. 43,1% респондентов отметили, что самокаты заменяют им другой транспорт.

Исследование показало, что нехватка велоинфраструктуры является главным барьером для пользователей. Большинство катаются по тротуарам или где придется, а не по велодорожкам. При этом 82% опрошенных чувствуют себя в безопасности именно на велодорожках и велополосах, но лишь треть действительно имеет возможность ими пользоваться.

Авторы исследования подчеркивают, что электросамокаты стали полноценным городским транспортом, и для сокращения нагрузки на дороги и транспортную сеть необходимо инвестировать в инфраструктуру для средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Также выяснилось, что личные самокаты часто покупают, чтобы обойти ограничения кикшеринга, такие как разрешенная скорость, зоны использования и часы работы. Среди владельцев личных СИМ 75% признались в нарушении ПДД, тогда как среди пользователей арендных устройств — только 39%.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Минтранс России призвал регионы продвигать электросамокаты, а не запрещать их.

