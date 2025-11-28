Ко Дню матери Нэфис Косметикс передал подарочные наборы мамам особенных детей

Компания подарила 48 наборов своей продукции мамам, чьи дети занимаются в инклюзивном центре «Тылсым»

В Казани в канун Дня матери Нэфис Косметикс поздравил женщин, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Компания подарила 48 наборов своей продукции мамам, чьи дети занимаются в инклюзивном центре «Тылсым». Всего передано 275 кг продукции: в каждый набор вошли стиральный порошок, гель и капсулы для стирки, жидкость для мытья посуды, твердое и жидкое мыло.

«В канун светлого и доброго праздника мы хотим поддержать женщин, которые не сдаются в трудной ситуации и глубже других понимают силу материнства. Желаем каждой маме здоровья, энергии и радостных моментов!» — говорит генеральный директор Нэфис Косметикс Дина Лаврикова.

Детский инклюзивный центр «Тылсым» работает с 2024 года и является проектом АНО «Добрая Казань». Он помогает социализироваться детям с особыми потребностями, создать условия для их обучения и развития. На базе центра функционируют кабинет для адаптивного творчества, спортивный зал, инклюзивное кафе, кабинет для индивидуальных психологических консультаций, учебно-тренировочная квартира. В «Тылсым» занимаются дети от 2 до 14 лет.

