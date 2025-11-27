WSJ: раскрыт секретный план Германии по конфликту с Россией

Фото: Максим Платонов

Американское издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на соответствующие материалы сообщило о существовании «секретного плана» конфликта с Россией, разработанного Германией. Документ предусматривает масштабную переброску на восток до 800 000 немецких, американских и других военнослужащих НАТО.

Этот план был разработан примерно два с половиной года назад «дюжиной высокопоставленных немецких офицеров» в Берлине и теперь «спешно реализуется». Как утверждается, на прилагаемой к документу карте «обозначены порты, реки, железные дороги и дороги, по которым они будут переправляться, а также как будет обеспечиваться их снабжение и защита в пути».



Так, 17 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюссель «в открытую разрабатывает военные планы», ссылаясь на высказывания европейских политиков о готовности к возможной войне с 2030 года. По словам Орбана, такая политика уже имеет «серьезные последствия» для экономической сферы.

В тот же день министр обороны Германии Борис Писториус также не исключил возможность начала военного конфликта между НАТО и Россией в период 2028—2029 годов. Министр отметил, что эта оценка основана на «экспертных прогнозах», которые позволяют предположить, что «последний мирный летний период может уже остаться позади».

Рената Валеева