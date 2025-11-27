Гидрометцентр Татарстана предупредил об ухудшении погоды 28 ноября

Ожидаются густой туман и гололед

Гидрометцентр Татарстана выпустил предупреждение об ухудшении погодных условий, которое ожидается на территории республики и в Казани 28 ноября.

Согласно прогнозу синоптиков, ожидаются густой туман и гололед. На дорогах сохранится опасная гололедица, что осложнит движение транспорта и пешеходов.

Кроме того, днем в четверг прогнозируется сильный юго-западный ветер. Его порывы в целом по республике могут достигать 15—17 м/с, а в Казани — до 15 м/с.

Рената Валеева