В Казани назвали количество бездомных на улицах города

Положение бездомных в регионе остается напряженным, признали эксперты

Фото: Реальное время

В Татарстане состоялось заседание секции экспертного совета при уполномоченном по правам человека, посвященное проблеме защиты прав лиц без определенного места жительства. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста.

Ключевой темой обсуждения стало положение бездомных в регионе, которое, согласно данным АНО «Центр социальной реабилитации «Приют Человека», остается напряженным. Только в Казани, по представленной информации, количество бездомных составляет от 2,5 до 2,7 тысячи человек, причем около 80% из них — мужчины.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Особое внимание на заседании было уделено функционированию так называемых рабочих домов — учреждений, предоставляющих временное жилье и — зачастую — трудоустройство для бездомных. Отмечается, что в текущем году прокуратурой и МВД были проведены совместные проверки подобных объектов.

По итогам обсуждения была подчеркнута острая необходимость обеспечения прозрачности деятельности таких учреждений. Участники заседания сошлись во мнении, что для эффективной защиты прав бездомных требуется совершенствование правового регулирования и усиление контроля за работой «рабочих домов».

Рената Валеева