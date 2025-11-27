Atlantic: Зеленский отказывается от территориальных уступок из-за выборов
«Даже один квадратный километр» станет «главным вопросом на любых выборах»
Президент Украины Владимир Зеленский не готов идти на территориальные уступки в рамках процесса урегулирования конфликта, опасаясь негативных последствий для своих будущих президентских избирательных кампаний. Об этом сообщает журналист Саймон Шустер в своем материале для издания The Atlantic, ссылаясь на источники в офисе украинского лидера.
Близкий помощник президента Украины поделился с журналистом информацией о том, что любая уступка украинской территории, «даже один квадратный километр», станет «главным вопросом на любых выборах».
Несмотря на внешнее согласие с позицией президента США Дональда Трампа, Украина намерена активно сопротивляться требованиям о выводе войск с территории Донбасса, отмечает Шустер. Собеседники журналиста подчеркнули, что Киев готов рассматривать различные варианты прекращения огня, но категорически отвергает возможность передачи территорий. По их мнению, такая позиция может привести к тупику в переговорном процессе.
Ранее, 26 ноября, телеканал CNN сообщал, что Украина не согласилась с тремя ключевыми для России пунктами предложенного мирного плана. Речь идет об отказе Украины от территорий на Донбассе, предложении США ограничить численность украинской армии до 600 000 человек и отказе Киева от стремления вступить в НАТО.
