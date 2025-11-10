В России начались испытания по блокировке сим-карт после зарубежных поездок

Меры направлены на усиление безопасности и противодействие беспилотным летательным аппаратам

Фото: Реальное время

С 10 ноября операторы связи начали тестировать специальный механизм проверки сим-карт, возвращающихся из-за границы. Меры направлены на усиление безопасности и противодействие беспилотным летательным аппаратам, сообщает Минцифры России.

Суть нововведения заключается в следующем: при пересечении границы России сим-карта попадает в режим временного ограничения. В течение 24 часов после возвращения из международного роуминга доступ к мобильному интернету и СМС будет ограничен, если карта не использовалась в течение предыдущих 72 часов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Для восстановления полного доступа к услугам связи абонентам необходимо пройти процедуру подтверждения личности. Сделать это можно двумя способами:

через специальную ссылку от оператора с прохождением капчи

путем обращения в колл-центр и прохождения идентификации по телефону

После подтверждения личности абонента все ограничения снимаются, и услуги связи становятся доступными в полном объеме.

— Нововведения направлены на обеспечение безопасности граждан России. Сим-карты с мобильным интернетом могут находиться внутри вражеских БПЛА и использоваться для их навигации. Временные блокировки позволят повысить защиту от беспилотников, — сказано в сообщении министерства.

С 1 ноября по закону сим-карт не может быть более 20 штук на человека. В противном случае их перестанут обслуживать операторы связи. Как будет работать механизм ограничений, помогут ли изменения в борьбе с телефонными мошенниками и каким образом абоненты могут защитить себя от лишних номеров — в материале «Реального времени».



Наталья Жирнова