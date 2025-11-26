В Альметьевске число пациентов, прошедших диспансеризацию, за год выросло на 5,4%

В Альметьевской ЦРБ подвели итоги работы за год

В Альметьевской ЦРБ подвели итоги работы за год. Число пациентов, которые прошли диспансеризацию, выросло на 5,4%. Если в 2024 году их насчитывалось 29 869 человек, то в этом — уже 31 484, сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

— Смертность снизилась как среди всего населения, так и среди трудоспособных граждан. В 2024 году ГАУЗ «Альметьевская ЦРБ» выполнила план на 110% и достигла экономической эффективности 100%, но в 2025-м показатели снизились до 3%. Динамика оказания медицинской помощи также имеет положительную тенденцию: +1 495 пациентов, — рассказал главный врач Ильдар Рахимуллин.

В 2024 году оценку репродуктивного здоровья прошли 2 581 пациент, в 2025-м — в четыре раза больше, добавил он.

Помимо этого, в Альметьевской ЦРБ открыли отделение медицинской реабилитации для пациентов с нарушениями мозгового кровообращения. В селе Старое Суркино ведется строительство нового блочно-модульного ФАПа. Планируемая дата завершения работ перенесена с 2027 на 2026 год.

Напомним, в Татарстане наблюдается увеличение числа заболевших гриппом. За прошедшую неделю зарегистрировано 114 случаев.



Галия Гарифуллина