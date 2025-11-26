Выплату работникам спорта, переехавшим в сельские пункты, предлагают установить в Татарстане

Уполномоченным органом назначено Министерство спорта республики

Выплату работникам спорта, переехавшим в сельские пункты, предлагают установить в Татарстане. Соответствующий проект проходит антикоррупционную экспертизу.

На выплату смогут рассчитывать специалисты, которые переехали в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа или города с населением до 50 тыс. человек.

Уполномоченным органом по утверждению перечня вакантных должностей работников физкультуры и спорта, а также по принятию решения о предоставлении единовременных компенсационных выплат назначено Министерство спорта Татарстана.

Напомним, в октябре кабмин Татарстана утвердил новые правила предоставления единовременных компенсационных выплат работникам сферы культуры, переехавшим в село, рабочие поселки, пгт и малые города с населением до 50 тыс. человек. Они будут производиться на основе трехстороннего договора.



Галия Гарифуллина