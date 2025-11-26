«Единственная программа поддержки непрофессионального творчества»: как в Казани проходит российская студвесна

Ключевой темой в этом году стало 80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Фото: скриншот выпуска новостей ТНВ

В этом году в Казани проходит Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна». За 33 года существования он проходит в столице Татарстана в четвертый раз, передают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Ключевой темой в этом году стало 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, поэтому среди танцевальных, вокальных и инструментальных номеров звучали военная проза и поэзия. Старт фестивалю дали в «Баскет-холле». Обращение участникам направил президент России Владимир Путин.

Самая большая делегация в этом году — у Татарстана, в нее входят 75 студентов из разных вузов республики. Программа посвящена татарскому поэту-герою Мусе Джалилю.

— «Российская студенческая весна» — это сегодня единственная программа поддержки непрофессионального молодежного творчества. Мощь фестиваля в том, что это средоточие самых талантливых студентов со всей России, — считает председатель Всероссийского союза молодежи Дмитрий Покровский.

Галия Гарифуллина