«Единственная программа поддержки непрофессионального творчества»: как в Казани проходит российская студвесна
В этом году в Казани проходит Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна». За 33 года существования он проходит в столице Татарстана в четвертый раз, передают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Ключевой темой в этом году стало 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, поэтому среди танцевальных, вокальных и инструментальных номеров звучали военная проза и поэзия. Старт фестивалю дали в «Баскет-холле». Обращение участникам направил президент России Владимир Путин.
Самая большая делегация в этом году — у Татарстана, в нее входят 75 студентов из разных вузов республики. Программа посвящена татарскому поэту-герою Мусе Джалилю.
— «Российская студенческая весна» — это сегодня единственная программа поддержки непрофессионального молодежного творчества. Мощь фестиваля в том, что это средоточие самых талантливых студентов со всей России, — считает председатель Всероссийского союза молодежи Дмитрий Покровский.
