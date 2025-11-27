Благотворительный фонд Х5 «Выручаем» запустил акцию «Праздник на стол» для семей с детьми

Жители и организации Казани могут присоединиться к проекту. Пожертвования принимаются до 25 декабря

Благотворительный фонд Х5 «Выручаем» вместе с «Движением Первых» запустил акцию «Праздник на стол». На собранные средства организаторы закупят и передадут нуждающимся семьям сертификаты, которые можно будет потратить на покупку продуктов к новогоднему столу. Об этом изданию рассказали представители фонда.

— В этом году каждый из вас может стать Дедом Морозом и исполнить чье-то очень простое и важное желание — сделать новогодний праздник для детей из малообеспеченных многодетных семей. Пусть волшебство Нового года и Рождества придет в каждый дом! — отметила президент фонда «Выручаем» Анна Скоробогатова.

Акция проходит в регионах страны в рамках «Ёлки желаний». Семьи, нуждающиеся в поддержке, оставляют заявки на участие на сайте елкажеланий.рф. А чтобы им помочь, нужно внести пожертвование или оплатить полностью продуктовый сертификат на сайте праздникнастол.рф до 25 декабря.

Чтобы привлечь внимание к акции, фонд X5 «Выручаем» подготовил теплый новогодний видеоролик о том, как важно творить добро. Он создан с помощью нейросетей, что позволило сэкономить средства и направить их на помощь нуждающимся. Фонд дополнительно передаст семьям 600 продуктовых сертификатов.

— Мы знаем, что не у всех есть возможность подготовить праздничный стол так, как хотелось бы, поэтому появилась идея акции «Праздник на стол», помогающей встретить праздник в уютной семейной атмосфере. В прошлом году она прошла очень успешно и позволила поддержать многих. Поэтому в этом году мы запускаем её вновь, чтобы подарить людям заботу и новогоднее чудо, — говорит руководитель акции «Ёлка желаний» Тимур Сафин.

