Большунов готовится стартовать на первом этапе Кубка России
Стартовые соревнования сезона пройдут в Кировске Мурманской области
Олимпийский чемпион Александр Большунов готовится к старту на первом этапе Кубка России в Кировске. Об этом сообщил главный тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.
Стартовый этап сезона Кубка России пройдет с 27 по 30 ноября в Кировске Мурманской области.
— Давайте дождемся завтра, мы все узнаем. Конечно, все будут принимать участие, все здоровы, Александр здоров, — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».
Все забеги первого этапа Кубка России по лыжным гонкам будут показаны в прямом эфире федерального телеканала «Матч ТВ».
Напомним, Александр Большунов с октября 2024 года на российских турнирах представляют сборную Татарстана. Татарстанская команда несколько сезонов подряд удерживает лидерство в общем зачете российских лыжных гонок.
Расписание трансляций первого этапа Кубка России по лыжам:
27 ноября, четверг
11:25 Женщины. Свободный стиль, 10 км
13:00 Мужчины. Свободный стиль, 15 км
29 ноября, суббота
10:40 Спринт, свободный стиль. Квалификация, женщины, мужчины
12:00 Программа «Лыжная страна»
12:30 Спринт, свободный стиль. Финальные, полуфинальные, четвертьфинальные забеги
30 ноября, воскресенье
10:25 Женщины. Классический стиль, 10 км
13:25 Мужчины. Классический стиль, 15 км
