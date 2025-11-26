Большунов готовится стартовать на первом этапе Кубка России

Стартовые соревнования сезона пройдут в Кировске Мурманской области

Фото: Максим Платонов

Олимпийский чемпион Александр Большунов готовится к старту на первом этапе Кубка России в Кировске. Об этом сообщил главный тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

Стартовый этап сезона Кубка России пройдет с 27 по 30 ноября в Кировске Мурманской области.

— Давайте дождемся завтра, мы все узнаем. Конечно, все будут принимать участие, все здоровы, Александр здоров, — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

Все забеги первого этапа Кубка России по лыжным гонкам будут показаны в прямом эфире федерального телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Александр Большунов с октября 2024 года на российских турнирах представляют сборную Татарстана. Татарстанская команда несколько сезонов подряд удерживает лидерство в общем зачете российских лыжных гонок.

Расписание трансляций первого этапа Кубка России по лыжам:

27 ноября, четверг

11:25 Женщины. Свободный стиль, 10 км

13:00 Мужчины. Свободный стиль, 15 км

29 ноября, суббота

10:40 Спринт, свободный стиль. Квалификация, женщины, мужчины

12:00 Программа «Лыжная страна»

12:30 Спринт, свободный стиль. Финальные, полуфинальные, четвертьфинальные забеги

30 ноября, воскресенье

10:25 Женщины. Классический стиль, 10 км

13:25 Мужчины. Классический стиль, 15 км

Зульфат Шафигуллин