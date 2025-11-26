Задержаны гастролеры, совершившие кражи в Казани и других регионах на 15 млн рублей

Их преступная схема заключалась в ночном проникновении в помещения

Фото: Динар Фатыхов

В результате совместной операции оперативников ГУУР МВД России, сотрудников правоохранительных органов Татарстана и Рязанской области задержана банда из пяти граждан одной из стран ближнего зарубежья. Группировка подозревается в серии из семи краж, совершенных в Казани и Рязани, общая сумма ущерба от которых оценивается в 15 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Результатом визитов воров-гастролеров в квартиры, офисы и ювелирные салоны в нескольких регионах России стал ущерб около 15 миллионов рублей. А задержали пятерых граждан одного из государств ближнего зарубежья, которые сами привыкли выбирать, куда и когда им наведываться, оперативники ГУУР МВД России совместно с сотрудниками из республики Татарстан и Рязанской области, — написала Волк в своем Telegram-канале.

Злоумышленники активно действовали в период с августа по октябрь текущего года. Их преступная схема заключалась в ночном проникновении в помещения: они взламывали двери или окна с использованием подручных средств.

Из офиса в столице Татарстана было похищено 2,5 млн рублей наличными из металлического ящика. Из ювелирной мастерской в столице РТ преступники вынесли 230 единиц украшений, общая стоимость которых превышает пять миллионов рублей.

Также в числе эпизодов — кража драгоценностей на сумму более трех миллионов рублей из магазина в Рязани. Кроме того, жертвами банды стали четверо граждан, из домов которых были похищены деньги и ценности на сумму около четырех миллионов рублей.

Их задержание произошло на территории Московского региона. Выяснилось, что трое из задержанных ранее уже неоднократно привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

В ходе обысков у фигурантов дела были изъяты денежные средства, мобильные телефоны, ювелирные изделия, автомобиль и другие предметы, которые могут служить доказательствами их противоправной деятельности.



Рената Валеева