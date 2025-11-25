Двое подростков из Перми пытались поджечь подстанционное оборудование
Они обвиняются в совершении террористического акта
СУ СК России по Пермскому краю предъявило обвинение двум 17-летним подросткам в совершении террористического акта в Индустриальном районе Перми. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Подросткам инкриминируется преступление, предусмотренное п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору).
В ночь на 22 ноября текущего года обвиняемые, используя промышленную горючую жидкость, подожгли оборудование трансформаторной подстанции. Предварительно, с подростками связался неизвестный в одном из мессенджеров и предложил совершить указанные действия за вознаграждение.
Подростки были задержаны сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю на месте совершения преступления. В настоящее время им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
