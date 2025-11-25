«Ак Барс» объявил состав на матч со «Спартаком» в Москве
Встреча начнется в 19:30 по московскому времени
«Ак Барс» определился с составом на матч со «Спартаком» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча в Москве начнется в 19:30 по московскому времени.
В составе «Ак Барса» впервые в сезоне сыграет Максим Арефьев, его сменщиком заявлен Тимур Билялов. Также в третьем сочетании появится Брэндон Биро, пропустивший последние матчи команды.
В прямом эфире встречу из Москвы покажут телеканалы ТНВ и «ТНВ Планета» в 19:30 по мск.
Ранее «Ак Барс» одержал две победы в двух выездных матчах серии — над «Нефтехимиком» (3:2) и «Шанхайскими Драконами» (3:2Б). Команда Анвара Гатиятулина идет второй в Восточной конференции, «Спартак» — седьмой в таблице Запада.
