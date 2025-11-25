Новости экономики

ЦБ опубликовал официальный курс валют на среду, 26 ноября

18:06, 25.11.2025

Доллар подорожал на 0,04 рубля, юань — на 0,05 рубля, а евро подешевел на 0,4 рубля

Фото: Анастасия Фартыгина

ЦБ опубликовал официальный курс валют на среду, 26 ноября. Некоторые денежные единицы усилили свои позиции относительно рубля.

Доллар подорожал на 0,04 рубля, юань — на 0,05 рубля, а евро подешевел на 0,4 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 78,97 рубля;
  • евро — 90,97 рубля;
  • юань — 11,11 рубля.
Рената Валеева

