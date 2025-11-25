ЦБ опубликовал официальный курс валют на среду, 26 ноября
Доллар подорожал на 0,04 рубля, юань — на 0,05 рубля, а евро подешевел на 0,4 рубля
ЦБ опубликовал официальный курс валют на среду, 26 ноября. Некоторые денежные единицы усилили свои позиции относительно рубля.
Доллар подорожал на 0,04 рубля, юань — на 0,05 рубля, а евро подешевел на 0,4 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 78,97 рубля;
- евро — 90,97 рубля;
- юань — 11,11 рубля.
