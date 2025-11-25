Депутаты внесли в Госдуму проект частичной амнистии для женщин в честь Дня матери

Это касается женщин, ранее не отбывавших лишение свободы и не осужденных за умышленные преступления

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР разработали и внесли на рассмотрение парламента проект постановления о частичной амнистии для женщин. Инициатива, приуроченная ко Дню матери, направлена на соцподдержку осужденных женщин.

Отмечается, что проект подготовлен «в целях социальной поддержки женщин, являющихся одной из наиболее уязвимых категорией осужденных лиц». Об этом пишет РИА «Новости».

Ключевые положения проекта:

Освобождение от наказания предусмотрено для женщин, ранее не отбывавших лишение свободы и осужденных за умышленные преступления небольшой и средней тяжести, при наличии особых обстоятельств, связанных с материнством, возрастом, инвалидностью или утратой кормильца.

Также предлагается освободить от наказания женщин, осужденных за умышленные преступления небольшой и средней тяжести на сроки до десяти лет, при условии отбытия ими части наказания. Под амнистию могут подпасть условно осужденные и осужденные к наказаниям, не связанным с лишением свободы.

Для женщин, совершивших преступления по неосторожности, «предусматривается освобождение от наказания либо сокращение неотбытой части наказания, что отражает меньшую общественную опасность подобных деяний», — сказано в документе.

Проектом также предусматривается прекращение уголовных дел в отношении отдельных категорий подозреваемых и обвиняемых женщин, ранее не отбывавших наказание, по преступлениям небольшой тяжести, а также снятие судимости с женщин, подпадающих под действие амнистии.

При этом проект постановления содержит и ряд ограничений. В частности, его действие не распространяется на женщин, привлеченных к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.



Рената Валеева