В Казани отменили дополнительные пригородные поезда до аэропорта 27 ноября

16:24, 25.11.2025

Причиной такого решения стало изменение площадки проведения концерта Михаила Шуфутинского

Фото: Руслан Ишмухаметов

Дополнительные пригородные поезда, курсирующие между Казанью и аэропортом, будут отменены 27 ноября. Причиной такого решения стало изменение площадки проведения концерта Михаила Шуфутинского. Об этом сообщило Министерство транспорта Татарстана.

Согласно информации ведомства, 27 ноября не будут назначены следующие рейсы:

  • поезд №7602 сообщением Казань — Аэропорт, отправлением со станции Казань в 18:04;
  • поезд №7603 сообщением Аэропорт — Казань, отправлением со станции Аэропорт в 21:42.

Напомним, что ранее сообщалось о планах по увеличению количества поездов на новогодние каникулы между Казанью, Москвой и Санкт-Петербургом.

Рената Валеева

