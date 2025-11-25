В Казани отменили дополнительные пригородные поезда до аэропорта 27 ноября
Причиной такого решения стало изменение площадки проведения концерта Михаила Шуфутинского
Дополнительные пригородные поезда, курсирующие между Казанью и аэропортом, будут отменены 27 ноября. Причиной такого решения стало изменение площадки проведения концерта Михаила Шуфутинского. Об этом сообщило Министерство транспорта Татарстана.
Согласно информации ведомства, 27 ноября не будут назначены следующие рейсы:
- поезд №7602 сообщением Казань — Аэропорт, отправлением со станции Казань в 18:04;
- поезд №7603 сообщением Аэропорт — Казань, отправлением со станции Аэропорт в 21:42.
Напомним, что ранее сообщалось о планах по увеличению количества поездов на новогодние каникулы между Казанью, Москвой и Санкт-Петербургом.
