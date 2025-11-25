В Азнакаево прошел финал районной олимпиады ZamaCode

На отборочных этапах были зарегистрированы более 300 участников, из которых 20 сильнейших вышли в финал

Фото: предоставлено пресс-службой ZamaCode

В Азнакаево прошел финал районной олимпиады ZamaCode, который объединил два направления: обучение нейросети и практический модуль по кибербезопасности в формате CTF. Это мероприятие позволило школьникам погрузиться в задачи, связанные с современными технологиями искусственного интеллекта и защитой цифровых систем.

Финал состоялся в школе №7, директор которой, Ирина Нургалиева, подчеркнула важность таких мероприятий для развития цифровых навыков у школьников.

В школе №7 прошел финал ZamaCode , где участники не только решали задачи на Python и C++, но и создавали собственные нейросетевые модели, а также прошли первый в России Prompt-CTF — практикум по выявлению слабых мест ИИ и грамотному управлению его ответами.



предоставлено пресс-службой ZamaCode

Глава Азнакаево Марсель Шайдуллин отметил, что развитие цифровой грамотности среди школьников является приоритетом для города. Он подчеркнул, что ИИ и кибербезопасность становятся неотъемлемой частью современного образования.



— Для меня важно, что именно в родном городе мы смогли провести первый российский Prompt-CTF. Такие проекты помогают вырастить специалистов, которые будут развивать отечественные нейросети и укреплять технологический суверенитет страны. Благодарю раиса Татарстана Рустама Минниханова за поддержку образовательных инициатив и внимания к развитию цифровой молодежи, — подчеркнул особую значимость события основатель ZamaCode Азиз Замалиев, который сам родом из Азнакаево.

Олимпиада ZamaCode объединяет участников из 70 стран мира и способствует развитию навыков в области программирования, искусственного интеллекта и кибербезопасности.

Денис Петров