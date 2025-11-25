Лавров: отказ ООН предоставить список жертв в Буче — позор для Организации

Гутерриш ответил, что у них «такие правила»

Фото: Артем Дергунов

Глава МИД РФ Сергей Лавров резко раскритиковал ООН за отказ предоставить список жертв событий в Буче, назвав это «позором для всей Организации», которая, по его словам, публикует факты лишь тогда, когда ей это выгодно.

— Ежегодно, когда приезжаю в Нью-Йорк на сессию Генеральной Ассамблеи... обращаюсь, глядя в глаза генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, нельзя ли нам получить список лиц, чьи тела были показаны в программе Би-Би-Си как «жертвы зверств» российской армии, — рассказал Лавров в интервью ассоциации «Франко-Российский диалог».

По словам министра, Гутерриш ответил, что у них «такие правила» и этим занимается управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

— Это позорище для Организации, которая опубликует любые факты, когда ей это нужно, — подчеркнул глава российской дипломатии.

Лавров уточнил, что Россия отправляла официальное письмо в управление Верховного комиссара ООН по правам человека, на которое получили ответ о невозможности раскрытия конфиденциальной информации, если она может «нанести моральный или иной ущерб остающимся в живых людям».

— Скрывать имена тех, чьи трупы уже использовали для провокации, — это явка с повинной, — категорично заявил министр иностранных дел РФ.

Напомним, в конце марта — начале апреля 2022 года в городе Буча Киевской области, после ухода российских войск, появились украинские подразделения и отряды территориальной обороны. Вскоре после этого в западных СМИ и телеграм-каналах распространились фотоматериалы с телами погибших на улицах города. Подписи к ним утверждали, что к расстрелу мирного населения причастна Российская армия. В то же время, по некоторым данным, спецслужбы при помощи территориальной обороны проводили «зачистки», направленные на поиск лиц, «сдавших город» и подозреваемых в сотрудничестве с российскими военными.

Рената Валеева