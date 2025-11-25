Новости общества

В Набережных Челнах назначили управляющего делами исполкома

13:59, 25.11.2025

Им стал 34-летний Азат Касимов, ранее занимавший должность начальника отдела контроля за использованием земли

Фото: взято с телеграм-канала мэрии Набережных Челнов

Управляющим делами исполкома Набережных Челнов, начальником общего отдела назначен 34-летний Азат Касимов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии автограда.

В 2014 году Касимов окончил КФУ по направлению «менеджмент организации».

— В структурных подразделениях исполнительного комитета работает с 2018 года. На протяжении четырех лет возглавлял отдел контроля за использованием земли и сохранности зеленых насаждений, — говорится в публикации.

Напомним, в сентябре в Челнах представили нового замруководителя исполкома. На эту должность был назначен 46-летний Ильгизар Салимханов.

Галия Гарифуллинаа

ОбществоВласть Татарстан

