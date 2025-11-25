В Набережных Челнах назначили управляющего делами исполкома
Им стал 34-летний Азат Касимов, ранее занимавший должность начальника отдела контроля за использованием земли
Управляющим делами исполкома Набережных Челнов, начальником общего отдела назначен 34-летний Азат Касимов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии автограда.
В 2014 году Касимов окончил КФУ по направлению «менеджмент организации».
— В структурных подразделениях исполнительного комитета работает с 2018 года. На протяжении четырех лет возглавлял отдел контроля за использованием земли и сохранности зеленых насаждений, — говорится в публикации.
Напомним, в сентябре в Челнах представили нового замруководителя исполкома. На эту должность был назначен 46-летний Ильгизар Салимханов.
