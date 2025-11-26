Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег и до -1 градуса

Будет облачно с прояснениями

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Днем местами небольшие осадки: снег и мокрый снег. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-западный 6—11 м/с, местами с порывами до 14 м/с. Утром температура составит порядка 0 градусов, днем — от -1 до +3 градусов. На дорогах местами гололедица.

Галия Гарифуллина