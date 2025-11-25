Аэропорт Казани потратит 120 млн рублей на облуживание судов
Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок
Международный аэропорт «Казань» за год потратит 120 млн рублей на облуживание судов. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.
Исполнителю предстоит организовывать проведение сервисного обслуживания воздушных судов и незамедлительно принимать меры к устранению ситуаций, ставших причиной задержки отправления рейса.
В перечень обязательных работ по внутренней уборке воздушных судов вошли уборка кабины экипажа, пассажирского салона, вестибюля и гардероба. Исполнитель оказывает услуги в режиме 24/7. Срок действия договора — один год с даты его заключения.
Напомним, недавно в аэропорту Казани начал работу пункт миграционного контроля. Основной задачей точки является выявление иностранных граждан, нарушающих действующее миграционное законодательство страны.
