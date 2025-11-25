Новости общества

Аэропорт Казани потратит 120 млн рублей на облуживание судов

10:04, 25.11.2025

Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок

Фото: Дарья Пинегина

Международный аэропорт «Казань» за год потратит 120 млн рублей на облуживание судов. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Исполнителю предстоит организовывать проведение сервисного обслуживания воздушных судов и незамедлительно принимать меры к устранению ситуаций, ставших причиной задержки отправления рейса.

В перечень обязательных работ по внутренней уборке воздушных судов вошли уборка кабины экипажа, пассажирского салона, вестибюля и гардероба. Исполнитель оказывает услуги в режиме 24/7. Срок действия договора — один год с даты его заключения.

Напомним, недавно в аэропорту Казани начал работу пункт миграционного контроля. Основной задачей точки является выявление иностранных граждан, нарушающих действующее миграционное законодательство страны.

Галия Гарифуллина

