Кукморскому заводу металлопосуды присвоят звание «Предприятие трудовой доблести»
Предприятие внесло значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов
АО «Кукморский завод Металлопосуды» присвоят звание «Предприятие трудовой доблести. 1941–1945 гг». Соответствующий указ раиса Татарстана Рустама Минниханова проходит антикоррупционную экспертизу.
Предприятию предлагается дать почетное звание за «значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, массовый трудовой героизм и самоотверженность работников промышленных предприятий, обеспечивших бесперебойное производство военной и гражданской продукции».
Сегодня завод известен как производитель продукции под торговой маркой Kukmara.
Напомним, недавно Рустам Минниханов подписал указ о присвоении Чистопольскому часовому заводу «Восток» аналогичного почетного звания.
