Казанские врачи доставили пациента за 800 км, в Москву, для пересадки сердца

Экстренно поступивший пациент с инфарктом миокарда изначально перенес операцию по стентированию артерии

Фото: Динар Фатыхов

Врачи городской клинической больницы №7 Казани совершили сложную по протяженности медицинскую транспортировку, доставив 59-летнего пациента, нуждающегося в срочной пересадке сердца, на машине скорой помощи в Москву. Путь в 800 км был преодолен с мужчиной, подключенным к аппарату искусственного кровообращения, сообщили в пресс-службе медучреждения.

Экстренно поступивший в казанскую «семерку» пациент с инфарктом миокарда изначально перенес операцию по стентированию артерии. Однако вскоре развилось постинфарктное осложнение — разрыв межжелудочковой перегородки. Из-за слишком большого размера разрыва стандартная открытая операция оказалась невозможной.

В условиях критического состояния команда врачей ГКБ №7 приняла решение подключить мужчину к аппарату ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации), который фактически поддерживал его жизнь, выполняя функции сердца и легких. Несмотря на интенсивное лечение и наблюдение в реанимации, динамика состояния ухудшалась — разрыв только нарастал, и к тому же было выявлено расслоение аорты. Стало очевидно: единственный шанс на спасение — это срочная пересадка сердца.

Медики оперативно связались с Национальным медицинским исследовательским центром трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова в Москве, где пациента были готовы принять. Подходящий донорский орган был найден в течение суток, и операция по пересадке сердца прошла успешно.



Рената Валеева